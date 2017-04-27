В Мурманске 1 мая перекроют движение

27 Апреля 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда в Мурманске 1 мая будет изменена организация движения.

От транспорта освобождаются дорожные участки на ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны, с 00 до 12 часов, пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Профсоюзов, с 9 до 13 часов, ул. Профсоюзов, от пр. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 до 13 часов и на ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00 до 15 часов.

Перекрывается движение всех видов транспорта по ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны, с 9:30 до 12 часов, пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. К.Маркса, с 10 до 13 часов и на время прохождения шествия, ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до пр. Ленина, с 00 до 13 часов и на время прохождения шествия, а также по ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00 до 15 часов.

Остановка и парковка транспортных средств будет запрещена на ул. Книповича, от пр. Ленина до ул. Шмидта с 9 до 13 часов.

На указанных участках дорог выставляются временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения. По мере прохождения колонн участников шествия и освобождения проезжей части движение транспорта будет восстановлено.

Фото: Twitter