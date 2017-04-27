Жители Мурманской области за сутки совершили 436 нарушений ПДД

28 Апреля 2017 года, 09:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – На дорогах Заполярья за сутки допущено 436 нарушений правил дорожного движения. Из них 44 нарушения допустили пешеходы, три совершили несовершеннолетние. За вождение в пьяном виде сотрудниками ГИБДД задержаны 16 водителей, еще восемь – за неуплату административных штрафов. Зарегистрировано восемь нарушений, связанные с выездом на встречную полосу.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 215 нарушений ПДД. Всего было оформлено 56 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.