Вступили в силу новые правила выплат по ОСАГО

28 Апреля 2017 года, 12:50

РОССИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Вступил в силу закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО. Теперь при аварии страховая компания будет направлять пострадавший автомобиль на ремонт, а не производить денежные выплаты. Исключение составляют случаи, когда в ДТП есть погибшие, пострадавшим причинён тяжкий вред здоровью или транспортное средство было полностью уничтожено.

Разработать законопроект было поручено еще весной прошлого года – президент возложил обязанность на правительство и Центральный банк. В окончательном чтении закон был принят Государственной думой спустя год после длительных дискуссий.

Предполагается, что мера позволит свести к минимуму деятельность недобросовестных автоюристов. При этом изменения касаются только договоров, заключенных после 28 апреля 2017 года.