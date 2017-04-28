Кольская дорожная полиция разыскивает очевидцев ДТП

28 Апреля 2017 года, 19:17

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 28 апреля - 18 апреля 2017 года около 11 часов на 1489 км+30 м автодороги Р-21 «Кола» в результате касательного столкновения движущихся навстречу друг другу автомобилей «Шевроле Ланос» и «Митсубиши Аутлендер» погиб водитель «Шевроле», 1990 года рождения.

По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Очевидцев происшествия просьба позвонить в ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району по телефону: 8(81553)-3-56-79.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району)