Строительство дороги к полигону ТБО в Мурманской области начнётся уже в мае

28 Апреля 2017 года, 16:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — АО «Управление отходами» получило разрешение на строительство дороги к полигону твёрдых бытовых отходов.

Соответствующее разрешение выдано администрацией Кольского района на основе положительного заключения экспертизы проектной документации. Планируется построить двухполосную дорогу с покрытием, способным выдержать нагрузки при движении тяжелого автомобильного транспорта. Общая протяженность дороги составит 1747 метров, она свяжет федеральную трассу «Кола» непосредственно с мусоропереработывающим заводом и полигоном.

Сообщается, что перед строительством необходимо провести буро-взрывных работе. По графику они завершатся в первой декаде мая, после чего строители начнут обустраивать насыпь. По окончании работ на полигон будет поступать 250 тысяч тонн отходов.

Напомним, что первая мусороперегрузочная станция появится в Североморске, а сам полигон ТБО развернется в Междуречье уже в конце этого года. Проект осуществляется в рамках «пилотной» программы по переходу на современную систему обращения с отходами.