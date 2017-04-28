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Главная » Авто » Skoda показала замену модели Yeti
 
 
 
 
28 Апреля 2017 года, 22:34

Skoda показала замену модели Yeti


Компания Skoda анонсировала новый кроссовер, который заменит в модельном ряду Yeti. Новинка получила имя Karoq («Карок») и появится на рынке в конце года. Мировая премьера автомобиля и все основные подробности чехи откроют 18 мая в Стокгольме.

Пока же пресс-служба Skoda поделилась снимками и видео закамуфлированного «Карока», а также рассказала некоторые технические детали. Но, пожалуй, самое интересное относится к имени новой модели. Как объяснили представители компании, теперь все внедорожники марки будут начинаться на «K» и заканчиваться на «Q». Название «Karoq» образовано из двух слов языка эскимосского племени Алутиик, которое проживает на южном побережье Аляски. Первая часть — это слово «RUQ» («стрела»), вторая часть — слово «KAA'ROQ» («автомобиль»).

2018-skoda-karoq-camouflaged-prototype (1)

Судя по снимкам, несмотря на камуфляж, в дизайне новинки будет прослеживаться стилистика старшей модели Kodiaq. Габаритная длина составляет 4,3 метра, ширина — 1,8 метра, высота — 1,6 метра, а колесная база равна 2,6 метра. По всем данным параметрам Karoq получился больше, чем уходящий на покой Yeti. Объем багажника равен 521 литрам, при сложенных задних сиденьях объем увеличивается до 1630 литров, а если их снять полностью, то объем возрастет до 1810 литров.

Моторная гамма «Карока» будет состоять из бензиновых и дизельных турбомоторов мощностью от 115 до 190 сил. Роль базового двигателя исполнит трехцилиндровый 1.0-литровый бензиновый агрегат, а на вершине гаммы расположится 2.0-литровый турбодизель мощностью 190 лошадиных сил. Кроме того, среди силовых установок будет предлагаться абсолютно новый 1.5-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель с возможностью отключения двух цилиндров при малых нагрузках. Все моторы оснастят шестиступенчатой механикой и семидиапазонным «роботом» DSG. Исключение составит топовая модификация кроссовера с 190-сильным турбодизелем, которая будет предлагаться только с «роботом» и полным приводом.

2018-skoda-karoq-camouflaged-prototype (2)

Что касается электронных помощников, то новый паркетник имеет на борту все необходимое. В списке оснащения есть автопарковщик, функция мониторинга мертвых зон, система слежения за рядностью движения, адаптивный круиз-контроль с возможностью самостоятельного движения в пробках, система экстренного торможения с распознаванием пешеходов и мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Wi-Fi.

Skoda Koraq появится и в России. Цены станут известны ближе к дате начала продаж в конце текущего года.

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