Автоинспекторы переходят на усиленный режим работы

29 Апреля 2017 года, 13:35

МУРМАНСК/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ – С 28 апреля по 1 мая автоинспекторы Заполярья будут нести службу в усиленном режиме.

Сотрудники ГИБДД проведут не только профилактические беседы с каждым правонарушителем, но и проверят автомобилистов на трезвость.

Кроме того, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует учитывать текущие и возможные метеорологические условия. Во время солнечной погоды – возьмите в дорогу солнцезащитные очки с УФ-фильтром, очистите лобовое стекло, проверьте исправность солнцезащитных козырьков автомобиля.

В вечернее и ночное время температура снижается и может образоваться гололед, поэтому автолюбителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, выполнять требования дорожных знаков, сохранять безопасные боковые интервалы и дистанцию, подъезжая к пешеходным переходам, заблаговременно снижайте скорость вплоть до полной остановки.

Госавтоинспекция не рекомендует менять летнюю резину на зимнюю в период неустойчивых погодных условий.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости