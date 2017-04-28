В Кандалакше подвели итоги операции «Пешеход»

30 Апреля 2017 года, 18:55

КАНДАЛАКША/30 апреля/БИ-ПОРТ – Пешеходы гораздо чаще нарушают Правила дорожного движения, чем водители. К такому выводу пришли сотрудники ГИБДД по итогам профилактических мероприятий в Кандалакше. По ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом или пассажиром Правил дорожного движения» сотрудниками ОГИБДД было выявлено 19 нарушений, в то время как по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» – всего 3 нарушения.

Так, 22 апреля из-за неосторожности, невнимательности гражданина произошло ДТП. В 17 часов 10 минут в районе д. 1а по ул. Кировская Аллея в Кандалакше местный житель 1945 года рождения переходил дорогу не по пешеходному переходу, в зоне его видимости, перед близко идущим транспортным средством, в результате чего на него был совершен наезд автомобилем «Фольксваген Пассат». Пешеход получил телесные повреждения, с которыми был обслужен амбулаторно в Кандалакшской ЦРБ.

Для выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения пешеходами и водителями, которые не предоставляют право преимущества в движении пешеходам, сотрудниками ОГИБДД было проведено несколько оперативно-профилактических мероприятий «Внимание – Пешеход!».