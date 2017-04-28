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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Авто » 9 пьяных водителей задержали за сутки
 
 
 
 
30 Апреля 2017 года, 19:15

9 пьяных водителей задержали за сутки


МУРМАНСК/30 апреля/БИ-ПОРТ – Минувшей ночью сотрудники специализированного взвода ДПС ГИБДД ОР России по Мурманской области остановили автомобиль «Фиат». За рулем находился мужчина 1991 года рождения. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали, что водитель находился в нетрезвом состоянии. От подписания протокола и проехать в медицинское учреждение для повторного освидетельствования гражданин отказался.

Дорожные полицейские установили, что около месяца назад в отношении водителя был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ.

Всего за прошедшие двое суток сотрудниками ГИБДД по городу  выявлено 170 нарушений, допущенных водителями транспортных средств, в том числе 9 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция по Мурманской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При выявлении признаков опьянения, все водители в обязательном порядке проверяются на трезвость.

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