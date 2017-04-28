9 пьяных водителей задержали за сутки

30 Апреля 2017 года, 19:15

МУРМАНСК/30 апреля/БИ-ПОРТ – Минувшей ночью сотрудники специализированного взвода ДПС ГИБДД ОР России по Мурманской области остановили автомобиль «Фиат». За рулем находился мужчина 1991 года рождения. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали, что водитель находился в нетрезвом состоянии. От подписания протокола и проехать в медицинское учреждение для повторного освидетельствования гражданин отказался.

Дорожные полицейские установили, что около месяца назад в отношении водителя был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ.

Всего за прошедшие двое суток сотрудниками ГИБДД по городу выявлено 170 нарушений, допущенных водителями транспортных средств, в том числе 9 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция по Мурманской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При выявлении признаков опьянения, все водители в обязательном порядке проверяются на трезвость.