Около 200 машин оказались в «плену» Териберки

01 Мая 2017 года, 10:39

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром удалось расчистить дорогу «Кола – Серебрянские ГЭС». Около 7 утра из Териберки отправились два шнекоротора, с Кильдинского участка дороги – один. По информации «Би-порта», желающие добраться до Териберки застряли на трассе на всю ночью. Всего в «снежном плену» оказалось около 200 автомобилей.

«Многие из них – туристы из Московской и Ленинградской областей, которые ехали на летней резине. Сейчас дорога расчищена, ее откроют в ближайшее время», – рассказал агентству ответственный за дорожный участок.

Он отметил, что ухудшение погодных условий началось вчера с 18:00. Напомним, движение до поселка Туманный и села Териберка ограничено с 30 апреля.

Фото: Svetlana Makarova