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Главная » Авто » Утверждены требования к экзаменаторам ГИБДД
 
 
 
 
01 Мая 2017 года, 11:45

Утверждены требования к экзаменаторам ГИБДД


РОССИЯ/ 1 мая/ БИ-ПОРТ – Вступил в силу приказ МВД, утверждающий требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамены на получение водительских прав. Согласно документу помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами. В перечень требований также включен навык межличностного общения и умение распознать возникновение опасной обстановки в конфликтной ситуации. В ведомстве отмечают, что при разработке правил учитывались результаты изучения международного и отечественного опыта подготовки сотрудников.

«Введение квалификационных требований позволит повысить не только  профессиональный уровень экзаменаторов и качество приема экзаменов, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом», – сообщают в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

Фото:  О.Укладов

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