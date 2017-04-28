Из-за аварии на подстанции изменен маршрут троллейбуса №4

01 Мая 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 1 мая/ БИ-ПОРТ – В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на тяговой подстанции №5 движение троллейбусов маршрута №4 изменено. Транспорт следует по проспекту Кольскому до улицы Героев Рыбачьего. Администрация «Электротранспорта» сообщает, что на участке «улица Баумана – улица Щербакова» движение троллейбусов приостановлено.

Для пассажиров, следующих до остановок «ул. Беринга», «ул. Баумана», «ул. Бочкова», «ул. Достоевского», «ул. Щербакова» организована пересадка на автобус №18 на остановочном пункте «ул. Кооперативная».

«Для пересадки необходимо предъявить кондуктору автобуса кассовый чек валидатора из троллейбуса №4 или проездной билет на троллейбус», – сообщает перевозчик.

Напомним, 1 мая изменено движение автобусов по маршруту №7 «проезд Ледокольный (санаторий Тамара) — ул. Беринга — ул. Баумана — ул. Щербакова — пр. Кольский — проезд Ледокольный — проезд Ледокольный (санаторий Тамара)».

«Пассажиры, отъезжающие от остановочного пункта «ул. Щербакова», имеющие проездной билет на троллейбус, производят транзакцию на валидаторе и проезжают до необходимой остановки. Подвоз до остановочного пункта «ул. Шевченко» для продолжения поездки на троллейбусе маршрута №4 производится без оплаты», – подчёркивают в АО «Электротранспорт».

АГМ

Фото: 51transport.ru