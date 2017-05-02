Комплектации нового Honda CR-V для России

02 Мая 2017 года, 19:00

Недавно появились первые технические данные о версии кроссовера Honda CR-V нового поколения для России, а теперь стали известны комплектации и опции новинки. Напомним, что российские продажи популярного паркетника стартуют летом.

В первое время покупателям предложат модель с единственным мотором – бензиновым 2.4-литровым агрегатом мощностью 186 л.с. и 244 Нм крутящего момента, работающим в паре с вариатором. До 100 км/ч автомобиль с таким двигателем разгоняется за 10,2 секунды с максимальной скоростью 190 км/ч.

Комплектаций будет три: Lifestyle, Executive и Prestige. Базовая Lifestyle оснащается двухзонным климат-контролем, восемью подушками безопасности, круиз-контролем, датчиками света, дождя и контроля давления в шинах, парктрониками спереди и сзади, бесключевым доступом, подогревом передних кресел, дистанционным запуском двигателя, а также системой помощи при старте в гору.

Исполнение Executive дополнительно включает в себя поворотные фары, электрорегулировку и память водительского сиденья, электропривод багажной двери, камеру бокового обзора Lane Watch, отделку салона кожей, подогрев руля и задних сидений. Топовый вариант Prestige, помимо всего перечисленного, отличается навигационной системой с мониторингом пробок. Все комплектации включают в себя мультимедийный центр с семидюймовым дисплеем с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Российский офис Honda также подтвердил, что позже на наш рынок будет поставляться CR-V с еще одним силовым агрегатом — 2.0-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 150 сил. К сожалению, цены на кроссовер мы узнаем только ближе к началу продаж. Но ждать осталось недолго.