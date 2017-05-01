Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада

02 Мая 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 2 мая/ БИ-ПОРТ - В связи с проведением репетиции праздничного военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре Мурманска будет перекрыто движение и запрещена парковка и остановка автотранспорта. Репетиции парада запланированы на 3 и 5 мая.

Так от транспорта будут освобождены: площадь перед зданием делового центра «Меридиан» с 00.00 до 23.00 3 мая и с 00.00 5 мая до 20.00 9 мая; улица Ленинградская, от дома №5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов, с 00.00 до 23.00 3 и 5 мая; улица Воровского, от улицы Коминтерна до проспекта Ленина, с 19.00 до 23.00 3 и 5 мая; улица Книповича, от улицы Шмидта до проспекта Ленина, с 19.00 до 23.00 3 и 5 мая; проспект Ленина, от улицы Книповича до улицы Профсоюзов, с 18.30 до 23.00 3 и 5 мая.

Будет перекрыто движение всех видов транспорта и общественного, двигающегося по установленным маршрутам: по улице Ленинградской, от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов, с 00.00. до 23.00 3 и 5 мая; по улице Воровского, от улицы Коминтерна до проспекта Ленина, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая; по проспекту Ленина, от улицы Книповича до улицы Карла Маркса, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая.

Также будет перекрыто движение всех видов транспорта: по улице Ленинградской, от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Воровского, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая; по улице Воровского, от улицы Коминтерна до проспекта Ленина, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая; по проспекту Ленина, от улицы Книповича до улицы Карла Маркса, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая.