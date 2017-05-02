Движение троллейбусов №4 в Мурманске восстановлено

МУРМАНСК/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Движение по троллейбусному маршруту №4 восстановлено, сообщают в АО «Электротранспорт». Троллейбусы движутся по своему обычному маршруту до конечной остановки ул. Генерала Щербакова. Автобусный маршрут № 7Т продолжает работу по измененному маршруту.
Напомним, что изменения были вызваны аварией на тяговой подстанции №5. Движение на участке «улица Баумана – улица Щербакова» было приостановлено 1 мая. Для пассажиров была организована пересадка на автобус №18 на остановочном пункте «ул. Кооперативная».
Фото: 51transport.ru