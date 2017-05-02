Колесо от БелАза уничтожило Тойоту

02 Мая 2017 года, 20:33

Печальный инцидент произошел 27 апреля на Вахрушевской автобазе в Киселевске, Кемеровская область. Механики оставили без присмотра колесо от гигантского самосвала БелАз во время накачивания. Спустя какое-то время что-то пошло не так, произошел хлопок и многотонное колесо с эффектом взлетело в воздух и приземлилось аккурат на припаркованную недалеко Тойоту Короллу. Видео запись происшествия опубликовал телеканал «360».

БелАзовское колесо практически полностью уничтожило японский седан. Передняя часть не пострадала, но все остальное смято до основания. Естественно, несчастная Королла не подлежит восстановлению. Самое главное, что во время ЧП никто не пострадал. Страшно себе даже вообразить, если бы в Тойоте в это время находился человек.

Автомобиль принадлежал девушке и был застрахован. Ее отец сообщил, что сотрудники ДПС оформили инцидент как ДТП, поэтому страховка должна покрыть убыток.

Видео происшествия: