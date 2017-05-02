Tesla показала фото-тизер электрического грузовика

02 Мая 2017 года, 21:14

Босс Tesla Илон Маск на форуме Technology Entertainment Design (TED) в Ванкувере раскрыл некоторые подробности о электрической фуре от Tesla. В частности, Маск сообщил, что грузовик получится «очень проворным и с управляемостью спорткара». Об этом сообщает портал InsideEVs.

По словам главы Tesla, новый грузовик обойдет все современные дизельные фуры как по величине крутящего момента, так и по дальности хода. Кроме того, дизайн тягача от Tesla будет «невероятно привлекательным».

«Наш грузовик будет очень проворным и подвижным. Вы сможете управлять им, как спорткаром», – добавил Маск.

Все подробности об электрическом тягаче станут известны ближе к премьере, которая намечена на сентябрь. Дизайн грузовика пока тоже секрет, но у Теслы есть два официальных компьютерных изображения. На первом видно грузовик сбоку, и действительно, он выглядит словно пришельцем из будущего. Судя по второму фото-тизеру, где грузовик изображен анфас, его дизайн действительно будет очень футуристичным.

Ближайшей новинкой от Tesla станет долгожданная Model 3 – самая дешевая модель компании, стоимостью от $35 000. Ее выпуск начнется летом. Позже модельную линейку американской компании пополнит компактный кроссовер Model Y, минивэн, автобус и пикап, который составит конкуренцию наиболее популярному представителю этого семейства – Ford F-150. Также в планах производителя электрокаров есть преемник спортивной модели Roadster – первой серийной машине Tesla.