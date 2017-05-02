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Главная » Авто » В Мурманске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 18:06

В Мурманске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»


МУРМАНСК/ 2 мая - В рамках операции «Нетрезвый водитель», которая проходила в прошедшие выходные на территории областного центра, сотрудниками ГИБДД было выявлено 1611 нарушений Правил дорожного движения. 69 из них - по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Так, в ночь с 29 на 30 апреля 2017 года сотрудниками специализированного взвода ДПС ГИБДД ОР России по Мурманской области был остановлен автомобиль «Фиат» под управлением жителя областного центра, 1991 года рождения. При проверке автолюбителя с помощью специального прибора было установлено состояние опьянения. От подписания протокола и проехать в медицинское учреждение для повторного освидетельствования гражданин отказался, что было зафиксировано понятыми. Стоит отметить, что гражданин около месяца назад уже был задержан сотрудниками ДПС в состоянии опьянения, в отношении него был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, однако решение суда в отношении автолюбителя на момент задержания его полицейскими в законную силуне вступило.

По факту в отношении водителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)

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