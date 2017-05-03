Nissan улучшил паркетник Terrano для России

03 Мая 2017 года, 17:44

Российский офис компании Nissan рассказал о начале поставок обновленного кроссовера Terrano для нашего рынка. Модель получила новые опции и модернизированный интерьер. Внешний вид и техническая начинка остались без изменений.

Nissan Terrano 2017 модельного года получил обязательную систему «ЭРА-ГЛОНАСС», обогрев лобового стекла, новый руль с подрулевым джойстиком управления музыкой, круиз-контроль с функцией ограничения максимальной скорости, систему дистанционного запуска двигателя, более четкую камеру заднего вида и улучшенный мультимедийный комплекс с более ярким 7-дюймовым дисплеем. Кроме того, центральная консоль претерпела косметические изменения, а в отделке салона начали использовать новые износостойкие материалы.

Паркетник доступен с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 лошадиных сил и 156 Нм крутящего момента. Коробка передач для мотора 1.6 предлагается механическая – пятиступенчатая в переднеприводном варианте, и шестиступенчатая для полноприводного. Более мощный 2.0-литровый бензиновый агрегат мощностью 143 силы и 195 Нм крутящего момента доступен только в полноприводном варианте. Для 143-сильной модификации, кроме шестиступенчатой «механики», предлагается и четырехдиапазонный «автомат».

Стоимость обновленной модели составляет от 925 000 рублей. Топовый полноприводный кроссовер с кожаной отделкой салона, со всеми опциями и с автоматической трансмиссией обойдется покупателям в 1 220 000 рублей. Заказы у дилеров на улучшенный Terrano уже принимаются.