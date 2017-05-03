В Мончегорске сотрудники ГИБДД выявили 42 недостатка в содержании дорог

03 Мая 2017 года, 16:00

МОНЧЕГОРСК/ 3 мая - В апреле текущего года отделом ГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску проводилось плановое обследование улично-дорожной сети города Мончегорска. По результатам обследования дорожными полицейскими выявлено 42 недостатка в содержании улично-дорожной сети, в том числе отсутствие горизонтальной дорожной разметки, наличие выбоин на проезжей части, а также отсутствие дорожных знаков и другие недостатки.

По результатам обследования в отношении 2 юридических и 2 должностных лиц составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Как отмечают сотрудники ГИБДД Мончегорска, из-за несвоевременного проведения капитального ремонта, а также постоянного недофинансирования ремонта и содержания дорог, отсутствия необходимых капитальных вложений в дорожную деятельность, состояние дорог в городе ухудшается с каждым годом. Так, согласно требованиям п.4.2 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», дорожная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток. Однако, как показали обследования дорог Мончегорска, это требование не выполнено.

Немаловажным фактором, влияющим на безопасность дорожного движения, является содержание улично-дорожной сети коммунальными службами в безопасном состоянии для движения.

Недостатки в содержании улично-дорожной сети непосредственно влияют на безопасность дорожного движения, в связи с чем контроль ГИБДД за содержанием дорог в городе Мончегорске будет продолжен.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску)