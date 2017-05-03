На дорогах области за сутки зафиксировано 349 нарушений ПДД

03 Мая 2017 года, 10:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 349 нарушений Правил дорожного движения.

При этом 23 нарушения допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Выявлено также 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 178 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 44 столкновения с материальным ущербом без пострадавших.