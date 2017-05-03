ОБ ДПС разыскивает водителя и очевидцев ДТП в городе Мурманске

03 Мая 2017 года, 15:26

МУРМАНСК/ 3 мая - 16 апреля около 22.30 в районе дома №18 по ул.Скальной (нерегулируемый пешеходный переход) неустановленный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода-девушку, 1997 года рождения. В результате ДТП пешеход получила травмы.

Убедительная просьба водителя и очевидцев происшествия обратиться в группу по ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД для дачи пояснений по данному факту по тел.: 40-79-66 или 42-18-45 (дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску).

Сотрудники ГИБДД обращаются с просьбой к водителям заранее снижать скорость и быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, учитывать дорожные и метеорологические условия. Пешеходам необходимо помнить о том, что перед переходом через проезжую часть необходимо убедиться в безопасности перед началом и во время перехода проезжей части.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску)