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Главная » Авто » Индия решила отказаться от автомобилей с ДВС
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 19:00

Индия решила отказаться от автомобилей с ДВС


Вслед за Норвегией, Нидерландами и Германией запретить легковые автомобили с ДВС к середине 21 века намерена Индия. Министр энергетики Пийуш Гойал заявил, что к 2030 году Индия полностью откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами. Об этом сообщает The Times of India и Independent.

«Мы собираемся сделать так, чтобы электромобили получили огромное распространение в нашей стране. Мы намерены сделать электрокары самодостаточными. Идея состоит в том, чтобы после после 2030 года в Индии не было продано ни одного бензинового или дизельного автомобиля», – сообщил Гойал.

Министр добавил, что правительство Индии должно помочь развить и поддерживать индустрию электромобилей в течение двух-трех лет, что вызовет рост рынка подобных автомобилей.

«Министерство тяжелой промышленности Индии должно разработать программу государственной поддержки и популяризации автомобилей с электроприводом. Тогда стоимость электрокаров начнет окупаться для покупателей и они начнут с удовольствием приобретать такие машины. Мы должны донести до людей, что эксплуатация электромобилей обойдется гораздо дешевле машин с ДВС и поможет сделать наши города чище», – добавил Гойал.

Главная причина отказа Индии от автомобилей с традиционными силовыми установками обусловлена стремлением властей снизить высокий уровень загрязнения воздуха, который продолжает расти. Чрезвычайно высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе является причиной смерти 2,3 миллионов человек в стране. По этому показателю Индия уже обогнала Китай.

Вряд ли дороги Индии скоро заполнят электромобили от Tesla или других именитых брендов – все-таки пока доходы граждан Индии не позволяют массово скупать дорогие электрокары. Но в стране есть местные автокомпании, которые уже начали или готовятся к серийному выпуску машин на электротяге. Например, компания Mahindra & Mahindra, а также крупнейший индийский автопроизводитель Maruti, который, по сути, является «дочкой» Suzuki. Японцы являются держателем контрольного пакета акций Maruti и предоставляют свои технологии.

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