Госавтоинспекция напоминает о необходимости сохранения читаемости регистрационных номеров

03 Мая 2017 года, 19:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая - Переменчивые погодные условия в Мурманской области ежедневно становятся причиной появления луж и грязи, как в пешеходных зонах, так и на проезжей части. Грязь и лужи в свою очередь способствуют приведению номерных знаков автомобилей в нечитаемое состояние. В этой связи Госавтоинспекция напоминает, что начинать поездку с чистыми регистрационными знаками – обязанность каждого водителя.

За несоблюдение этого требования Кодексом административных правонарушений предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать чистоту стекол и осветительных приборов транспортного средства. Такие меры снизят риск ДТП, происходящих по причине плохой видимости.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области