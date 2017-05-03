Автомобиль и микроавтобус горели в Мурманске

04 Мая 2017 года, 08:25

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Вечером 3 мая в Мурманске на проезжей части загорелся микроавтобус. Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, в результате пожара обгорел моторный двигатель транспортного средства. Ликвидацией возгорание занимались 7 человек личного состава и две единицы техники.

Ещё одно возгорание произошло около часа ночи 4 мая также в Мурманске. На стоянке у дома №47 по улице Папанина загорелся легковой автомобиль.

«В результате выгорел моторный отсек по всей площади, от воздействия высокой температуры повреждено лобовое стекло автомобиля, поврежден задний бампер», - сообщили в МЧС.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.