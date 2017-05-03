20 пьяных водителей задержаны за сутки сотрудниками ГИБДД

04 Мая 2017 года, 10:39

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки на территории Мурманской области выявлено 462 нарушения правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД задержаны 20 пьяных водителей, еще три человека – за неуплату административных штрафов. Кроме этого, пешеходы допустили 17 нарушений, два нарушения совершены несовершеннолетними.

Зарегистрировано четыре нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 224 нарушения ПДД. Всего было оформлено 5 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.