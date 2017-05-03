Полиция начала проверку по факту ночной аварии с участием «BMW» и УАЗа

04 Мая 2017 года, 11:15

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Оба водителя, ставшие участниками ночного ДТП на улице Карла Либкнехта, были трезвыми. Факт подтверждён проведенным освидетельствованием. Теперь по результатам проверки УМВД необходимо принять процессуальное решение. Согласно предварительной информации виновником аварии стал водитель «BMW Х5», 1991 года рождения.

«Он неправильно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением», – подчеркивают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Результатом стало столкновение со служебным автомобилем отдельного батальона ППС. Известно, что пассажирами УАЗа были сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они госпитализированы с места аварии с травмами различной степени тяжести. Кроме этого, пострадали сами водители транспортных средств.

Фото: Никита Боев