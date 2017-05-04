В Кировске сотрудники полиции задержали подозреваемых в завладении чужим транспортным средством

04 Мая 2017 года, 18:26

КИРОВСК/ 4 мая - В отдел полиции областного центра обратился 50-летний местный житель с сообщением о хищении принадлежащего ему транспортного средства ВАЗ-2110. По словам автовладельца, машину он оставил припаркованной по ул. Хибиногорская, через некоторое время на месте ее не обнаружил.

Полицейскими в целях розыска вводились специальные планы. В результате автомобиль был обнаружен брошенным на одной из городских улиц.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны двое подозреваемых в неправомерном завладении транспортом. Ими оказались молодые люди 16-ти и 17-ти лет. Они признались в содеянном и пояснили, что решили воспользоваться чужим автомобилем, чтобы прокатиться.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Угон». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

В целях предупреждения угонов автомашин полиция рекомендует избегать парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещённых местах, «спокойных и уютных» дворах. При парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой. Примите меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину: оборудуйте её охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей.

Если вы обнаружили, что совершен угон автомашины, немедленно сообщите об этом по телефону 02, сообщите полицейским данные вашего технического паспорта (марку, модель, цвет, гос. номер, номера агрегатов автомашины). Чем быстрее сообщение об угоне автомобиля поступит в полицию, тем больше шансов по горячим следам установить его местонахождение и задержать злоумышленника.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Myslo.Ru