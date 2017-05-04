В День Победы маршрут движения общественного транспорта в Мурманске изменится

04 Мая 2017 года, 16:52

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая движение общественного транспорта в центре Мурманска будет изменено, сообщают в АО «Электротранспорт».

Так, с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта по пр. Ленина от ул. Академика Книповича до ул. Карла Либкнехта. Троллейбусные маршруты №№3, 4, 6, 10 и автобусный маршрут №33Р будут работать по специальному расписанию!

С 9:00 и до открытия движения по пр. Ленина троллейбусный маршрут №3 будет работать по ул. Книповича и ул. Шмидта в обоих направлениях и от ул. Радищева до конечной остановки троллейбусного маршрута №10 на ул. К. Маркса. Маршрут №6 будет работать по ул. Книповича и ул. Шмидта в обоих направлениях, а автобусный маршрут №18 будет работать по ул. Книповича и ул. Полярные Зори в обоих направлениях.