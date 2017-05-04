332 нарушения ПДД допустили жители Мурманской области за сутки

05 Мая 2017 года, 10:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением на дорогах Мурманской области за сутки зарегистрировано 332 нарушения правил дорожного движения. Из них 22 совершили пешеходы, четыре допустили несовершеннолетние. Сотрудниками ГИБДД задержаны 16 пьяных водителей, еще пять человек – за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано семь нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 178 нарушений ПДД. Всего за четверг было оформлено 67 столкновений с материальным ущербом – без пострадавших.