Движение на кольце ГРЭС в Апатитах изменится

05 Мая 2017 года, 12:10

АПАТИТЫ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ — С 1 июня этого года движение на кольцевой развязке «улица Энергетическая – автомобильная дорога Апатиты–Кировск – автомобильная дорога на АТЭЦ – Объездная автомобильная дорога города Апатиты (улица Промышленная)» изменится, об этом сообщили в Мурманскавтодоре.

При движении по данной развязке, известной также как кольцо ГРЭС, преимущество всегда будет у тех, кто движется по кольцу. Кроме того, на дороге появятся соответствующие дорожные знаки, которые наглядно укажут на новый приоритет.

«Нововведение должно повысить безопасность дорожного движения на этой напряжённой транспортной развязке в городе Апатиты», - отмечают в ведомстве.