Skoda повесила рублевый ценник на обновленный Rapid

05 Мая 2017 года, 18:50

Компания Skoda сообщила о комплектациях и ценах рестайлингового лифтбека Rapid. Модель подорожала на 5000 рублей – теперь минимальная стоимость автомобиля составляет от 604 000 рублей.

После обновления Rapid получил модернизированную переднюю оптику со светодиодными ходовыми огнями, иные бамперы, задние фонари, противотуманные фары и новый дизайн легкосплавных дисков. Светодиодная оптика доступна, начиная с комплектации Ambition. Цветовая гамма пополнилась новыми оттенками: коричневый, оранжевый, бежевый, красный, зеленый и желтый. В интерьере поменялся внешний вид воздуховодов на передней панели, блок климат-контроля и появилась новая отделка дверных панелей.

В базовое оснащение отныне входят ABS, система курсовой устойчивости и обязательная ЭРА-ГЛОНАСС. Среди интересных опций есть биксеноновые фары, передний и задний парктроник, шесть подушек безопасности, мультимедийный комплекс с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink и SmartGate, атмосферная подсветка салона, а также продвинутый датчик света, автоматически включающий и выключающий дальний пучок при наличии попутного и встречного транспортного средства на скоростях свыше 60 км/ч.

Техническую часть рестайлинг не затронул – для Rapid доступны те же 1.6-литровый атмосферный мотор мощностью 90 и 110 сил, а также турбодвигатель 1.4 с 125 силами. 1.6-литровый агрегат оснащается пятиступенчатой «механикой» и шестиступенчатым «автоматом», а 125-сильный двигатель работает исключительно вместе с семиступенчатым «роботом» DSG.

Рестайлинговая Skoda Rapid продается в пяти комплектациях:

Entry – от 604 000 рублей;

Active – от 660 000 рублей;

Ambition – от 761 000 рублей;

Style – от 807 000 рублей;

Monte Carlo – от 847 000 рублей.

Автомобиль уже доступен для заказа у дилеров.