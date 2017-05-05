07 Мая 2017 года, 19:38

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Автомобиль врезался в толпу людей в центре Мурманска. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, около 19 часов на перекрестке улицы Книповича и проспекта Ленина водитель автомобиля «Хендай Матрикс», проехав на запрещающий сигнал светофора, врезался в людей, переходящих дорогу со стороны торгового центра «Аметист» на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пятеро пешеходов, из них один ребенок. Четверо пострадавших госпитализированы.

В Мурманске введен план «Перехват».