С пострадавшими в ДТП в Мурманске работают следователи

07 Мая 2017 года, 21:55

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Следователи работают с пострадавшими в ДТП в Мурманске. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По предварительным данным около 19.00 на перекрестке улицы Книповича и проспекта Ленина в районе остановки «Детский мир» водитель автомобиля «Хендай», проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на группу людей, переходящих дорогу на разрешающий сигнал светофора.

«Погибших в результате ДТП нет. Также установлено, что на месте дорожно-транспортного происшествия находился годовалый ребенок. Ребенок не пострадал, телесных повреждений ему не причинено», - сообщили в ведомстве.