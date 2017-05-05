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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Авто » С места аварии в центре Мурманска госпитализировано семь человек
 
 
 
 
07 Мая 2017 года, 22:05

С места аварии в центре Мурманска госпитализировано семь человек


МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – С места аварии, произошедшей на перекрестке улицы Книповича и проспекта Ленина, на «скорой» увезли семь человек. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД России по Мурманской области. По последним данным, водитель до сих пор не задержан.

Напомним, управлявший «Хендай Матрикс», не остановился на запрещающий сигнал светофора и въехал в людей, переходящих дорогу со стороны торгового центра «Аметист». Виновник скрылся, по городу объявлен план «Перехват».
С пострадавшими работают сотрудники следственного комитета.

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