С места аварии в центре Мурманска госпитализировано семь человек

07 Мая 2017 года, 22:05

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – С места аварии, произошедшей на перекрестке улицы Книповича и проспекта Ленина, на «скорой» увезли семь человек. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД России по Мурманской области. По последним данным, водитель до сих пор не задержан.

Напомним, управлявший «Хендай Матрикс», не остановился на запрещающий сигнал светофора и въехал в людей, переходящих дорогу со стороны торгового центра «Аметист». Виновник скрылся, по городу объявлен план «Перехват».

С пострадавшими работают сотрудники следственного комитета.