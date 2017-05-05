Задержан водитель, сбивший несколько человек в центре Мурманска

07 Мая 2017 года, 22:57

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ - Водитель автомобиля «Хендай Матрикс», который сегодня сбил несколько человек в центре Мурманска, задержан. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области. Сотрудниками ГИБДД проводятся проверочные мероприятия.

«Водитель задержан, с ним работают полицейские. Пострадавших трое, все взрослые: двое госпитализированы, один обслужен амбулаторно. Ребенок не пострадал», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

Информация о водителе, совершившем наезд на пешеходов на запрещающий сигнал светофора, уточняется.