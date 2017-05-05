Водитель, совершивший наезд на шестерых пешеходов в центре Мурманска, отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения

08 Мая 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 8 мая - 7 мая 2017 года около 18.25 в районе дома 52 по проспекту Ленина водитель автомобиля «Хендай», 1979 года рождения, двигаясь по улице Книповича со стороны улицы Полярные Зори в сторону улицы Шмидта, при проезде через перекресток на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на шестерых пешеходов, переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП, в связи с чем в Мурманске был введен план «Перехват».

В результате ДТП двое взрослых – жительница Мурманска, 1982 года рождения, и житель Мурманска, 1926 года рождения – госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще четверо пешеходов, среди которых был несовершеннолетний, 2016 года рождения, обслужены амбулаторно.

Спустя непродолжительное время в результате грамотно спланированных полицейскими разыскных мероприятий водитель автомобиля был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в октябрьский отдел полиции.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения житель Мурманска, 1979 года рождения, ранее не судимый, отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Также в отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Водитель задержан в порядке санкции данной статьи, предусматривающей административный арест сроком до 15 суток.

По факту наезда на пешеходов сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Владимир Юдников