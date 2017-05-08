Безоговорочная капитуляция цен в Форд Центр Мурманск

Форд Центр Мурманск поздравляем всех с Днем Великой Победы! Желает мирного неба над головой и доброты в сердцах!
В честь Великого Дня Победы Форд Центр Мурманск объявляет о безоговорочной капитуляции цен. До 15 мая 2017 года автомобили Ford с ПТС из наличия с выгодой до 250 000 тысяч рублей*. Успейте приобрести автомобиль на отличных условиях.
Также действует акция Трейд-ин/Утилизация. Вы можете приобрести автомобиль с выгодой в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, который вы хотите заменить на новый автомобиль.
|
Модель
|
Минимальная выгода*
|
Максимальная выгода*
|
Ford Fiesta
|
30 000,00
|
70 000,00
|
Ford Focus
|
50 000,00
|
95 000,00
|
Ford Mondeo
|
40 000,00
|
40 000,00
|
Ford EcoSport
|
65 000,00
|
110 000,00
|
New Ford Kuga
|
65 000,00
|
155 000,00
|
New Ford Explorer
|
125 000,00
|
250 000,00
Подробности акций в дилерском центре Форд Центр Мурманск
Адрес: пр.Кольский, д.118
Телефон: (8152) 333-003
*Количество автомобилей ограничено, подробности в автосалоне у менеджеров по продажам. Не является офертой.