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«Бессмертный полк» вновь собирает всех под свои знамена. Где и когда в Мурманске пройдет патриотическая акция
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Авто » Безоговорочная капитуляция цен в Форд Центр Мурманск
 
 
 
 
10 Мая 2017 года, 09:30

Безоговорочная капитуляция цен в Форд Центр Мурманск

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Форд Центр Мурманск поздравляем всех с Днем Великой Победы! Желает мирного неба над головой и доброты в сердцах!

В честь Великого Дня Победы Форд Центр Мурманск объявляет о безоговорочной капитуляции цен. До 15 мая 2017 года автомобили Ford с ПТС из наличия с выгодой до 250 000 тысяч рублей*. Успейте приобрести автомобиль на отличных условиях.

Также действует акция Трейд-ин/Утилизация. Вы можете приобрести автомобиль с выгодой в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, который вы хотите заменить на новый автомобиль.

Модель

Минимальная выгода*

Максимальная выгода*

Ford Fiesta

30 000,00

70 000,00

Ford Focus

50 000,00

95 000,00

Ford Mondeo

40 000,00

40 000,00

Ford EcoSport

65 000,00

110 000,00

New Ford Kuga

65 000,00

155 000,00

New Ford Explorer

125 000,00

250 000,00

Подробности акций в дилерском центре Форд Центр Мурманск

Адрес: пр.Кольский, д.118

Телефон: (8152) 333-003

http://vk.com/ford_centr51


*Количество автомобилей ограничено, подробности в автосалоне у менеджеров по продажам. Не является офертой.

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