Безоговорочная капитуляция цен в Форд Центр Мурманск

10 Мая 2017 года, 09:30

Форд Центр Мурманск поздравляем всех с Днем Великой Победы! Желает мирного неба над головой и доброты в сердцах!

В честь Великого Дня Победы Форд Центр Мурманск объявляет о безоговорочной капитуляции цен. До 15 мая 2017 года автомобили Ford с ПТС из наличия с выгодой до 250 000 тысяч рублей*. Успейте приобрести автомобиль на отличных условиях.

Также действует акция Трейд-ин/Утилизация. Вы можете приобрести автомобиль с выгодой в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, который вы хотите заменить на новый автомобиль.

Модель Минимальная выгода* Максимальная выгода* Ford Fiesta 30 000,00 70 000,00 Ford Focus 50 000,00 95 000,00 Ford Mondeo 40 000,00 40 000,00 Ford EcoSport 65 000,00 110 000,00 New Ford Kuga 65 000,00 155 000,00 New Ford Explorer 125 000,00 250 000,00

Подробности акций в дилерском центре Форд Центр Мурманск

Адрес: пр.Кольский, д.118

Телефон: (8152) 333-003

http://vk.com/ford_centr51





*Количество автомобилей ограничено, подробности в автосалоне у менеджеров по продажам. Не является офертой.