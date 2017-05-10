Японец 13 часов подряд ехал на одном колесе мопеда ради мирового рекорда

10 Мая 2017 года, 17:41

В копилке самых безумных мировых рекордов пополнение. Японский мотоциклист Масару Абе или как он себя называет Wheelie King, умудрился проехать на заднем колесе мопеда 500 километров. Для этого Абе пришлось провести на сиденье своей Ямахи 13 часов подряд. Об этом сообщает Motor1.

Абе побил предыдущий подобный рекорд, установленный 25 лет назад. Тогда другому мотоциклисту удалось проехать 330 километров. Масару собирался взять планку в 600 километров, но после 13 часов езды он был уже не в состоянии продолжать трюк.

Сразу возникает вопрос – а как же пополнялось топливо в баке мопеда? Все довольно просто. Чтобы постоянно поддерживать уровень топлива и не заглохнуть, на руле Ямахи была установлена специальная система дозаправки со сменным контейнером, который периодически менялся с помощью мопеда поддержки.

Рекордный заезд проходил на треке Kawaguchi Auto Race, расположенном на севере Токио. Уже через пару часов после начала заезда Абе почувствовал боль в спине, однако мотоциклист принял болеутоляющие прямо на ходу, что помогло ему продержаться «в седле» весь 13-часовой заезд.

«Это была самая сильная боль в моей жизни. Из-за боли обе мои руки онемели и я перестал их чувствовать. В глазах все было размыто. Я был в сознании частично, у меня было полное обезвоживание. Никогда прежде не испытывал подобного», – рассказал Абе после заезда.

Видеоклип о заезде японского рекордсмена: