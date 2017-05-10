Японец 13 часов подряд ехал на одном колесе мопеда ради мирового рекорда

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Мурманске Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Мурманске
Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Отмечать праздники вместе
 
 
 
 

Курсы валют 06.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,7075
1,5383
1 USD
Доллар США
58,5382
0,9668
1 EUR
Евро
64,2398
1,5100
10 NOK
Норвежских крон
67,6844
1,1486
10 SEK
Шведских крон
66,2422
1,0461
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
4.6 м/с
давление 760.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Из Мурманска летать стали больше и чаще
10 Мая 2017, 15:10
Из Мурманска летать стали больше и чаще
В региональный Минздрав поступило 58 заявлений на целевое обучение в медицинских вузах
10 Мая 2017, 13:15
В региональный Минздрав поступило 58 заявлений на целевое обучение в медицинских вузах
Источник финансирования Мурманского транспортного узла надо найти до 22 июня
10 Мая 2017, 10:44
Источник финансирования Мурманского транспортного узла надо найти до 22 июня
В России предлагают ввести налог на малодетность
10 Мая 2017, 10:31
В России предлагают ввести налог на малодетность
 
 
 
 

Самое читаемое

Водителя, сбившего пешеходов в центре Мурманска, лишили прав
10 Мая 2017, 12:18
Криминального авторитета Субботина оставили под стражей
10 Мая 2017, 10:00
Виновный в наезде на пешеходов причастен к ещё одному ДТП
10 Мая 2017, 14:10
Регулярные драки между мончегорскими школьниками привлекли внимание прокуратуры
10 Мая 2017, 09:22
В России предлагают ввести налог на малодетность
10 Мая 2017, 10:31
До 15 лет колонии грозит мурманчанам, напавшим на почтальона
10 Мая 2017, 10:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » Японец 13 часов подряд ехал на одном колесе мопеда ради мирового рекорда
 
 
 
 
10 Мая 2017 года, 17:41

Японец 13 часов подряд ехал на одном колесе мопеда ради мирового рекорда


В копилке самых безумных мировых рекордов пополнение. Японский мотоциклист Масару Абе или как он себя называет Wheelie King, умудрился проехать на заднем колесе мопеда 500 километров. Для этого Абе пришлось провести на сиденье своей Ямахи 13 часов подряд. Об этом сообщает Motor1.

Абе побил предыдущий подобный рекорд, установленный 25 лет назад. Тогда другому мотоциклисту удалось проехать 330 километров. Масару собирался взять планку в 600 километров, но после 13 часов езды он был уже не в состоянии продолжать трюк.

Сразу возникает вопрос – а как же пополнялось топливо в баке мопеда? Все довольно просто. Чтобы постоянно поддерживать уровень топлива и не заглохнуть, на руле Ямахи была установлена специальная система дозаправки со сменным контейнером, который периодически менялся с помощью мопеда поддержки.

Рекордный заезд проходил на треке Kawaguchi Auto Race, расположенном на севере Токио. Уже через пару часов после начала заезда Абе почувствовал боль в спине, однако мотоциклист принял болеутоляющие прямо на ходу, что помогло ему продержаться «в седле» весь 13-часовой заезд.

«Это была самая сильная боль в моей жизни. Из-за боли обе мои руки онемели и я перестал их чувствовать. В глазах все было размыто. Я был в сознании частично, у меня было полное обезвоживание. Никогда прежде не испытывал подобного», – рассказал Абе после заезда.

Видеоклип о заезде японского рекордсмена:

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта