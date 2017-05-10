Peugeot обновила семейство 308

10 Мая 2017 года, 18:03

Французский автобренд Peugeot официально представил обновленное семейство модели 308, состоящее из хэтчбека и универсала. 308-й получил подправленную внешность, новый дизель, трансмиссию и расширенный список электронных помощников.

Рестайлинговый автомобиль отличается измененными передним бампером, оптикой и решеткой радиатора, на которую с капота переместилась эмблема фирменного льва. Задние фонари получили новую внутреннюю архитектуру светотехники.

Посвежевший 308 первым из моделей концерна PSA получил новейший четырехцилиндровый дизель BlueHDi 130 S&S объемом 1.5 и мощностью 130. Агрегат отличается повышенной экономичностью и сниженной токсичностью отработанных газов, а его запатентованная камера сгорания создавалась по образу той, которая использовалась в спортпрототипах Peugeot, участвовавших в «24 часа Ле-Мана».

Новым восьмиступенчатым «автоматом» японской фирмы Aisin теперь комплектуются 2.0-литровый дизель BlueHDi 180 S&S мощностью 180 лошадиных сил. Благодаря новой трансмиссии система start/stop способна работать на скоростях до 20 км/ч. Этот двигатель предназначен для спортивной версии 308 GT.

Модернизации подвергся и трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 130 сил, получивший новую шестиступенчатую «механику».

Салон не претерпел существенных изменений – дизайн остался тем же, но полностью обновилась мультимедийная система. Она получила новую графику, улучшенную отзывчивость сенсорного дисплея, спутниковую 3D навигацию TomTom с мониторингом пробок в реальном времени, интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Список опций обновленного «триста восьмого» пополнился камерой заднего вида с обзором на 180 градусов, продвинутым автопарковщиком, полностью светодиодными фарами головного света, адаптивным круиз-контролем с автоматическим торможением, контролем рядности движения и предупреждением фронтальных столкновений.

В России обновленный Peugeot 308 появится до конца 2017 года. Сейчас у дилеров продается дорестайлинговый хэтчбек по цене от 1 589 000 рублей за 135-сильную бензиновую версию с безальтернативным шестидиапазонным «автоматом». Хэтчбек со 150-сильным двигателем и с автоматической трансмиссией стоит уже от 1 685 000 рублей.