Водителя, сбившего пешеходов в центре Мурманска, лишили прав

10 Мая 2017 года, 12:18

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Суд вынес решение по одной из статей, инкриминируемой водителю «Hyundai». За оставление места преступления мужчину, 1979 года рождения, лишили права управления транспортным средством на 14 месяцев. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области.

Напомним, массовое ДТП произошло 7 мая на перекрестке улицы Книповича и Ленина. В результате пострадали шесть человек, в том числе ребенок, 2016 года рождения. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, за что также понесет наказание.

По информации агентства виновник может быть причастен еще к одной аварии, совершенной в этот же день. Поэтому правоохранительные органы не спешат с расследованием резонансного ДТП, чтобы потом наказать виновника по совокупности преступлений.