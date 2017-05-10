14 человек пострадали в ДТП за прошедшие выходные

10 Мая 2017 года, 13:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий за последние пять дней, в них пострадали 14 человек. В прошедшую пятницу на территории регионального центра травмы получили два пешехода. При повороте налево на улице Челюскинцев водитель «Hyundai» совершил наезд на 36-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Спустя шесть часов, в 17:20, во дворе на улице Орликовой «Renault» при движении задним ходом сбил 52-летнюю женщину. Обе пострадавшие обратились за помощью амбулаторно.

В результате столкновения «BMW 530» и «Lada Kalina» на 1531 километре федеральной трассы «Р-21 Кола» были госпитализированы три человека. Авария произошла 6 мая в 21:25 в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен».

«Водитель «BMW» при обгоне автомобиля «Toyota», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Lada Kalina» и самой «Toyota», – сообщили в областном ГИБДД. – Водители «Lada Kalina» и «BMW» обслужены амбулаторно, госпитализированы – пассажиры «BMW».

На следующий день управлявший Nissan выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Результатом стало столкновение с ВАЗом, который стоял на полосе встречного движения. Его водитель обслужен амбулаторно. ДТП произошло в Мурманске на улице Полярные Зори около 5:11.

Напомним, в эти выходные водитель «Hyundai» стал виновником массового ДТП. Он сбил пешеходов, которые ожидали на тротуаре разрешающий сигнал светофора, чтобы перейти проезжую часть. Мужчина скрылся с места, по данному факту было возбуждено дело.

Пострадали мужчина и женщина, 1926 и 1982 годов рождения соответственно. Помимо этого, четверо пешеходов, в том числе годовалый ребенок были обслужены амбулаторно. Сегодня стало известно, что виновного лишили прав.