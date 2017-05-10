Виновный в наезде на пешеходов причастен к ещё одному ДТП

10 Мая 2017 года, 14:10

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Водитель «Hyundai Matrix», сбивший пешеходов в центре Мурманска, утром в день массовой авариисовершил еще одно ДТП. Он зацепил встречный автомобиль в районе улицы Полярные Зори. Собственник этой машины предоставил в ГИБДД видео, на котором зафиксирован факт ДТП, но не захотел оформлять его в ГАИ из-за отсутствия каких-либо повреждений. Об этом «Би-порту» рассказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД по Мурманской области. Предполагается, что выявленное обстоятельство будет учтено судом при вынесении решения.

Напомним, виновнику инкриминируется две статьи в связи с произошедшим 7 мая. Сегодня он был лишен права управления транспортными средствами на один год и два месяца.