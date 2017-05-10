Peugeot привез в Россию новый кроссовер

10 Мая 2017 года, 20:20

Российский офис Peugeot сообщил о скором начале поставок к нам нового кроссовера – модели 3008. Стоимость новинки начинается от 1 639 000 рублей, старт продаж намечен на начало лета.

Peugeot 3008 отметил мировой дебют на Парижском моторшоу в сентябре 2016 года. Платформа у кроссовера общая с хэтчбеком 308 – модульная EMP2 (Efficient Modular Platform 2). Длина 3008-го составляет 4450 мм, а дорожный просвет равен 230 мм.

Автомобиль будет доступен в трех комплектациях: Active, Allure и GT Line. Двигателей два: бензиновая «турбочетверка» 1.6 и турбодизель 2.0, оба мощностью в 150 сил. Силовые агрегаты работают в паре с безальтернативным шестиступенчатым автоматом. Бензиновая версия достигает первую сотню за 8,9 секунду, а дизельная за 9,6 секунд. Полного привода, к сожалению, у 3008-го нет. Взамен предлагается электронная система Grip Control, меняющая тягу на ведущих колесах в соответствии с выбранным режимом движения.

За минимальные 1 639 000 рублей клиенты получат паркетник в комплектации Active с бензиновым мотором 1.6 и «автоматом». Среди опций у базовой версии есть 17-дюймовые колеса, ABS, ESP, двухзонный «климат», электропривод и обогрев боковых зеркал, подогревы передних сидений, кожаный руль, задний парктроник, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, датчики давления в шинах, система ЭРА-ГЛОНАСС и мультимедийный центр с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Кроме того, 3008-й обзавелся стильным техноинтерьером i-Cockpit второго поколения с полностью цифровой панелью приборов, состоящей из 12,3-дюймового экрана.

Топовые модификации Peugeot 3008 оснащаются системой экстренного торможения Active Safety Brake, камерой заднего вида, светодиодной оптикой, электроприводом передних кресел, бесключевым доступом, системой мониторинга внимания водителя, адаптивным круиз-контролем, системой контроля рядности движения, системой контроля «мертвых зон», беспроводной зарядкой для смартфона и 3D навигацией.

Кроссовер в самом дорогом исполнении GT line оценен в 1 869 000 рублей за бензиновую версию и 1 999 000 рублей за дизельную. В Россию новинка будет поставляться с завода Peugeot во французском Сошо.