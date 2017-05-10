В Кольском районе сократилось количество ДТП

10 Мая 2017 года, 15:55

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Данные ГИБДД по Кольскому району свидетельствуют о снижении количества дорожно-транспортных происшествий. За четыре месяца 2017 года на территории района произошло 20 ДТП, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 32 аварии. Всего травмы различной степени тяжести с начала этого года получили 30 человек, еще один человек погиб. В прошлом году погибло шесть человек, пострадали 49, включая двое детей.

«В 2017 году пострадал один пешеход, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. В 2016 году в четырех ДТП погиб один пешеход и еще трое получили травмы», – пояснила «Би-порту» инспектор по пропаганде ОГИБДД по Кольскому району Нина Дмитриева.

С участием водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, за четыре месяца зарегистрировано одно ДТП, в прошлом году было выявлено два подобных случая.