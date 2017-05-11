Полиция опубликовала видео наезда на пешеходов в центре Мурманска

11 Мая 2017 года, 08:50

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Полицейские опубликовали видео с городских камер наблюдения, которые зафиксировали момент наезда автомобиля «Хёндэ Матрикс» на пешеходов в центре Мурманска.

Судя по кадрам видеозаписи, управлявший автомобилем водитель двигался по ул. Книповича в сторону Кольского залива. На перекрестке с проспектом Ленина он выехал на ожидавших разрешающего сигнала светофора группу пешеходов.

Ранее в сводке сообщалось, что водитель совершил наезд на переходивших дорогу пешеходов. В результате ДТП госпитализировано два человека, ещё четверо, в том числе один ребёнок, обслужены амбулаторно.

В результате введённого в городе плана «Перехват» удалось установить и задержать водителя. Последний в свою очередь отказался от прохождения медицинского освидетельствования.