Май - самое время обновлять коммерческие автомобили ГАЗ

11 Мая 2017 года, 09:20

В автоцентре ГАЗ Автомаркет Мурманск в рамках программы обновления парка колесных транспортных средств 2017 года предоставляются скидки при сдаче бывшего в употреблении транспортного средства на утилизацию или в рамках механизма Трейд-ин и варьируются в зависимости от выбранного механизма и категории транспортного средства.

Срок действия программы с 01.02.2017г. по 31.12.2017г.

Также в автоцентре Вы можете приобрести автомобиль с помощью кредитных или лизинговых программ.

Подробности акции в дилерском центре.

Адрес: г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 4

Телефон: (8152) 333-666

*подробности в автосалоне у менеджеров по продажам