В лето с УАЗ по выгодной цене

11 Мая 2017 года, 09:40

Успейте приобрести автомобиль с выгодой в мае. Для клиентов подготовлены специальные предложения. Приобретайте автомобиль с выгодой до 80 000 рублей.

В дилерском центре Автомаркет УАЗ запущенна Программа Трейд-ин/Утилизация, которая действует с 05 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года.

При покупке нового автомобиля УАЗ по программе Трейд-ин/Утилизация можно приобрести автомобиль с выгодой до 50 000 рублей*.

Так же действует программа «УАЗ кредит» с 05 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года. При покупке автомобиля УАЗ в кредит вы экономите до 30 000 рублей*.

Подробности в дилерском центре Автомаркет

Адрес: г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 4

Телефон: +7 (8152) 333-888





*Подробности в автосалоне у менеджеров по продажам. Не является офертой.