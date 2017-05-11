Аккуратные водители из ОАЭ получили золотые подарки от полиции

11 Мая 2017 года, 20:34

Департамент полиции эмирата Дубай провел ежегодную церемонию награждения самых аккуратных водителей, которые не нарушали правила дорожного движения. Водители получили памятные подарки, в том числе эксклюзивные золотые модели машинок, сообщает сайт ведомства эмирата.

В 2012 году в рамках программы по снижению количества смертей в ДТП власти Дубая ввели «белые баллы». За каждый месяц езды без штрафов за превышение скорости и других нарушений ПДД, водителям начисляется по два балла. «Белые баллы» можно также использовать для погашения штрафных «черных отметок» за мелкие нарушения ПДД и для получения других различных бонусов. Если за год водитель наберет 24 «белых балла», то он приглашается на церемонию награждения в полицейское ведомство.

По итогам прошедшего года, награды получили 2000 аккуратных водителей. Из них было 1344 мужчины и 656 женщин. Из общего числа награжденных только 500 людей были гражданами ОАЭ, среди остальных были 500 арабов, 500 азиатов и 500 представителей других национальностей.

Главный приз в виде коллекционной золотой машинки достался двум счастливчикам, которых выбрали посредством лотереи. Остальные участники церемонии получили различные памятные призы.