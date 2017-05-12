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Главная » Авто » Porsche выпустила миллионный 911
 
 
 
 
12 Мая 2017 года, 18:04

Porsche выпустила миллионный 911

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У одного из самых известных спорткаров в мире юбилей. С конвейера завода Porsche в Цуффенхаузене сошел миллионный экземпляр модели 911, которая производится с 1963 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

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Юбилейный 911-й, естественно, получился необычным – его создавали специалисты отделения Porsche Exclusive. Внешне спорткар, построенный на базе купе Carrera S, выделяется эксклюзивным зеленым цветом Irish Green с особыми 20-дюймовыми колесными дисками Fuchs, позолоченными шильдиками и эмблемами с надписью «1 000 000». Внутри автомобиль отличается вставками из натурального дерева, вручную обшитыми кожей и клетчатой тканью сиденьями, зеленой подсветкой шкал на приборной панели и специальной заставкой борткомпьютера с юбилейной цифрой «1 000 000». Именно такой стиль оформления экстерьера и интерьера было у самого первого 911-го, принадлежавшего основателю марки Фердинанду Порше.

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Техническая часть особого 911 практически осталось неизменной. Спорткар оснащается 3.0-литровым турбомотором мощностью 450 сил и механической коробкой передач. Мощность юбилейной модели увеличили на 30 сил по сравнению со стандартной Carrera S. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,1 секунды, а его «максималка» составляет 312 км/ч.

Миллионный 911-й скоро отправится в мировое турне на различные автовыставки и мероприятия Porsche. После чего его перевезут на покой в главный музей марки в Штутгарте.

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Как подчеркнули в пресс-службе, модель 911 до сих пор остается самой важной и наиболее популярной в истории марки. Кроме того, пресс-служба уточнила, что около 70% всех выпущенных 911-х с 1963 года до сих пор остаются в рабочем состоянии. В 2016 году все версии 911 модели разошлись тиражом в 32,3 тысячи экземпляров.

Видеоролик сборки миллионного спорткара:

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